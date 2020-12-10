7天禁足令被批唔湯唔水　曾祈殷憂麗晶花園確診為空氣傳播

本港第4波新冠疫情一發不可收拾，九龍灣麗晶花園第6座昨晚(9日)傳出最少7宗確診個案，部分涉及同一座向。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(10日)在電台節目表示，確診個案的分布令人憂慮病毒是透過喉管等傳播，甚至有機會出現有限度空氣傳播，認為情況刻不容緩，政府應對該大廈實行強制檢測及「禁足令」，盡快確實有多少住戶受感染，再由專家分析當中原因。

對於港府日前公布將推「禁足令」控疫，可隨時封鎖爆疫大廈或場所，身處大廈內人士要待所有人均有病毒檢測結果方可離開，禁足期最長7天，曾指出，本港多個屋苑出現不少確診個案是嚴重警號，「禁足令」時限應定為14天，與其他醫學監察及流行病學追蹤工作同一標準才最為理想，又指衞生防護中心追蹤人手有限，政府更應嚴格執行、從緊及果斷行事，才可將爆發地方局限，避免擴至社區。他促請政府盡早公布，若某屋苑出現多少戶確診就需要強制檢測及「禁足令」，讓市民有心理準備。

另外，他相信將軍澳藍田隧道地盤及一田百貨沙田分店群組，很大機會涉及休息室等地方，政府要盡快作強制檢測並發出指引，避免再出現同類型事件。