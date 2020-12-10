錦蕙閣列強制檢測　區議員斥政府講解混亂　居民恐慌性囤糧

新冠肺炎疫情殺入多區屋苑，衞生防護中心昨將多棟大廈列入強制檢測範圍，當中包括曾到訪馬鞍山錦豐苑錦蕙閣。當區區議員許立燊今早(10日)在電台節目批評，政府的強制檢測決定倉卒，加上資訊混亂及透明度低，令部分居民不清楚細節，以為形同「禁足令」，更有人購買及在家囤積一個月糧食，出現恐慌情緒。

政府昨(9日)公布，凡於上月19日或以後出現錦蕙閣2小時以上人士，均須接受新冠病毒檢測。許立燊表示，該大廈至今累計4個單位住戶染疫，單位涉及不同樓層，為減輕街坊憂慮，促衞生當局日後可盡快公布確實樓層，以提高透明度。

另外，食物及衞生局前政治助理陳凱欣認為，政府現時才強制葵盛西邨、麗晶花園、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣等5個群組強制檢測，已過了最佳時機，其中麗晶花園和錦蕙閣最近的檢測中心，位於距離較遠的沙田瀝源邨及油塘社區會堂，居民要乘坐交通工具前往，既舟車勞頓，亦增加他們與社區接觸的機會。她建議政府派檢測車到有關屋苑，或者考慮派專人上樓為居民檢測，並要求他們直到有檢測結果才能離開大廈。

陳又指，第4波疫情的感染人數、病毒傳播或感染後的病情，都比第3波嚴重，若政府繼續用第3波的應對方法，只能起輕微「止咳」作用。她建議政府考慮，在本月20日起至明年1月2日的2周內，亦即冬至及聖誕新年長假，讓所有市民留在家中，最多派1人外出買必需品，以控制疫情，減少源頭不明個案。