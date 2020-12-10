涉禁聚令下參與酒吧聚會被票控　陳淑莊拒認罪押明年4.19審理

前立法會議員陳淑莊，涉嫌於今年4月在旺角一間酒吧與多人聚會並違反禁聚令，被票控一項參與受禁群組聚集，違反預防及控制疾病規例，案件今早(10日)在九龍城法院再訊。她與同案的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華及該酒吧男負責人陳偉才等3名被告，均否認控罪，控方指會有8名證人，辯方則表示會爭議法律上合理辯解的意思，以及挑戰控方證人的觀察。法庭將案排期在明年1月5日預審，4月19日開審，以中文審訊，預計審期5日。

陳淑莊及林瑞華各自被票控於2020年4月2日與4月3日期間，在旺角大南街27至31號地下1及2號舖「HANDS」酒吧，在無合法權限或合理辯解的情況之下，參與受禁群組聚集。

至於「HANDS」酒吧負責人陳偉才則被票控兩罪，指他於4月1日至4月4日之間，於同一地點營運有受禁群組聚集進行的地方，並明知而容許該聚集進行；以及作為餐飲業務負責人，在無合理辯解下，未有遵從指示，即容許某人在進入「HANDS」酒吧前，未有先為該人量度體溫，及在酒吧內容許多於4人同坐一桌。