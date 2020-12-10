海怡半島出現確診者　再多13間高危染疫食肆

第4波新冠肺炎疫情來勢洶洶，昨天（9日）新增104宗確診個案，新增確診者涉及港九新界達20多個屋邨，私人屋苑如南區海怡半島、中西區縉城峰等也錄得確診個案。此外，昨再多13間食肆成為高危染疫地方，曾有不少確診者曾到訪該食肆，包括大埔萬芳冰室、奧海城二期Black Sugar Coffee等。

衞生防護中心最新資料顯示，一名3歲男病童居於南區田灣懲教署職員宿舍，屬本地感染相關個案，觀塘區有5條屋邨有確診個案，包括和樂邨、牛頭角上邨、秀茂坪邨、秀茂坪南邨和寶達邨；黃大仙區有4條屋邨包括彩虹邨、彩雲(二)邨、樂富邨宏康樓和東頭(二)邨；沙田4條屋邨包括廣源邨、顯徑邨、乙明邨和美林邨；以及大埔太和邨等都有確診患者。此外，私人屋苑如北區的高爾夫．御苑、南區的海怡半島、元朗的譽88及中西區縉城峰也錄得確診個案。

中心又指，一名52歲男子本月2日確診，居於大角咀君滙港2座，曾到訪奧海城二期Black Sugar Coffee，亦到過大角咀大全街的金家樂茶餐廳；一名48歲男子本月7日確診，亦曾到訪大埔萬芳冰室。