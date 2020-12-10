5094人重考DSE　僅4.4%人考獲入讀大學最低門檻

考試及評核局今（10日）上載2020年的文憑試(DSE)考試報告，數據顯示，今年全體52,416名考生當中，有9.7%即5094人是重考生。在出席考試的4450名考生中，只有197人即4.4%人考獲「33222」或更佳成績，晉身入讀大學最低門檻。在4個核心科目當中，中文科最多人，即22%在重考後獲得合格的成績，而較少人重考的通識科，其重考合格率亦最低，為4.7%。

根據考評局的重考生統計數據顯示，今年共有5094名重考生，其中日校生有185名，佔全體人數的0.4%。全體重考生中，有757人應考最少5科，當中76%人取得5科2級，即入讀副學位課程最低資格，亦有4.4%人5科考獲33222。

在眾多科目當中，4個核心科目最多人重考，最多為英文科有2405人，其次是數學科必修部分有1981人，中文科有1539人，通識科有954人。考評局亦對比重考生在2019年及2020年重考生在甲類學科各科成績的等級比較，在4個核心科目當中，中文科有22%在重考後獲得合格的成績，有一人重考後由去年的U級躍升至5級。

重考英文科考生中，有17.5%由不合格變成合格，而數學科必修部分有7.8%人由不合格變成合格，通識科則為4.7%。