的哥轟強制檢測過程慢兼混亂　質疑工作人員未受訓練

政府要求的士司機「一次性強制檢測計劃」，全港的士司機要到13個專屬檢測中心，接受免費鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。東網記者今（10日）早到大埔工業邨及油麻地檢測中心視察，有司機花費約40分鐘完成檢測，影響做生意；亦有司機批評工作人員「好似未受過訓練咁」，導致過程慢兼混亂。

今早約9時，位於大埔大景街的檢測中心開始運作，現場設有6個帳篷進行採様工作，有約20多名司機一早到場檢測，附近亦有10多部的士停泊在街道兩旁。到場檢測的司機袁先生指出，採樣過程有少許不適，又認為是次檢測作用不大，因驗完後亦可能會再中招，未來將視乎情況決定會否再檢測。另一司機練先生剛開工便到場檢測，稱連同排隊及登記，整個檢測需時約40分鐘，影響做生意，收入減少。

另外，油麻地檢測中心設置於停車場8樓，部分牆身貼有告示，提醒司機檢測地點的方向，不過，有司機認為有關指示字型過小，有欠清晰，批評安排欠妥。司機黎先生今早約8時半到場，花費約45分鐘才完成檢測，批評整個過程慢兼混亂，因現場工作人員「好似未受過訓練咁」，令人感覺不專業。他認為，今日並非檢測中心首次運作，過程亦只是檢查體溫、登記資料以及採集樣本，直言：「咁簡單嘅事唔應該咁混亂」。