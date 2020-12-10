疫下掀郊遊潮　機構指行山客亂棄口罩　防疫垃圾遍山頭

受新冠肺炎疫情困擾，港人難以外遊消閒。有團體調查指，今年40%市民比往年更頻繁到郊野遠足，平均每月遠足達6.4次。疫情下郊野人頭湧湧，平均每名郊遊人士都棄置1.5個口罩，以及2張消毒濕紙巾，由於有人亂拋垃圾，令到這些防疫垃圾遍布山頭。

環保團體綠色力量公布今年「香港郊野垃圾調查」結果，該調查由2016年起每年進行。今年調查結果顯示，有40%受訪者稱比以往更頻繁到訪郊野地區，由去年平均每月去2.8次，增加逾1倍至平均每月去6.4次，當中約50%人稱疫情下減少外遊和進行其他休閒活動，故以郊遊代替。

調查又指，超過1半受訪者留意到郊野地區的垃圾有增加趨勢，90%人指廢棄的口罩和消毒濕紙巾等垃圾增加最明顯；逾60%人認遠足徑的垃圾問題嚴重，該數字是自調查以來新高。

綠色力量高級保育經理呂德恒表示，受訪者平生每人每次郊遊會產生1至2年紙巾、食物包裝和膠袋垃圾；而今年因為疫情，有40%人稱每次郊遊都棄置1.5個口罩，以及2張消毒濕紙巾。他指，可能今年多了過去沒有行山習慣的市民到郊野遠足，部分人無妥善處理垃圾，導致郊野垃圾問題有所惡化。

呂稱，往時坊間經常有團體發起郊野公園清潔活動，但受禁聚令影響，今年部分相關活動取消，但由於廢棄口罩和消毒濕紙巾較輕，容易被大風吹走，影響景觀和生態之餘，亦有衞生風險。他呼籲市民郊野時自備可重用膠袋帶走自己的垃圾，以及考慮符合防疫規格的可重用布口罩來代替即棄口罩。