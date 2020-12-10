女嬰疑給生父用枕被焗死　陪審團退庭開始商議裁決

42歲男子涉嫌在妻子離家出走後亦憤而離家，獨留3個月大女兒在家中，並向妻子發短訊指「你會後悔一世」。約37小時後妻子返家發現女兒頭上蓋着枕頭被子，拳頭緊握且已面色發紫，最終證實她窒息身亡。女嬰父親在事發後個多月後從內地回港時被捕，被控謀殺。他堅決否認將枕頭蓋在女兒頭上，但承認女兒因他離家而死，願意承擔誤殺責任。由4男3女組成的陪審團，經過連日審訊後，今（10日）早10時10分開始退庭商議裁決。

被告張應輝，被控於2018年8月22日在香港謀殺其女兒張嘉雯。

案發前一天，被告的22歲妻子盧殷童因照顧女兒感壓力，於凌晨近4時偷偷離家到內地「抖抖氣」。被告要到翌日凌晨才跟他聯絡上，還給她發訊息指：「你可繼續出去玩，但你會後悔一生」。

而被告其實於8月21日晚上11時亦已離家返回內地，獨留當時只有3個月零兩日大的女兒在家中。到8月23日近中午12時，盧回家發現女兒俯伏床上，兩個枕頭平排放在她頭上，上面再蓋上被。女嬰當時已面色發紫，最終證實身亡。法醫判斷女嬰的主要死因為窒息，而脫水及飢餓亦為致死的因素之一。

被告於同年10月初從內地回港時被捕，他自辯時否認將枕頭被子蓋在女兒頭上，又指當時只是讓女兒側臥在床上，以為妻子很快便會回家照顧女兒。他更指妻子說謊，意圖將責任全推到他身上。