中大研究發現鼻紙條採樣　準確度較深喉唾液更高

新冠肺炎肆虐，本港現時主要採集患者的鼻咽拭子或深喉唾液樣本作病毒檢測。中文大學研究隊伍最近研發以鼻紙條收集鼻液樣本，發現準確度與標準採樣方法相若，樣本即使存放在室溫72小時後，狀態仍然穩定，料此測試方法可適用於不同年齡層人士。

中大指，傳統的兩種採樣方式存在疾病傳播風險，以及難以採樣的問題。當中鼻咽或咽喉拭子易令測試者打噴嚏，附近人士或有受感染風險；深喉唾液則患者難以正確採集，降低樣本準確度。

中大指其研發的鼻紙條測試，會先向病人提供指定尺寸的鼻紙條，採集鼻腔上的皮細胞分泌(鼻液)，其後於24小時內再採集同批病人的鼻咽及咽喉拭子樣本及深喉唾液樣本，發現兩者的結果準確度相若，高達95.2%，樣本的病毒量亦相若；但如將鼻紙條測試與深喉唾液檢測比較，準確度只有68.2%，當中7個不一致樣本中，有6個是經深喉唾液但未能檢測到病毒，當中4人為兒童病人，但經鼻紙條測試則能揪出個案，顯示鼻紙條測試在兒童個案的表現較優勝。

中大醫學院兒科學系助理教授陳韻怡指，鼻紙條的成本與鼻咽拭子相若，其測試做法是讓病人在鼻紙條滴上生理鹽水，然後放入鼻甲深度，再按壓1分鐘，讓鼻分泌物溶解於紙上，此檢測方法有助減低病人被採樣時的不適感。

至於會否可以引入公立醫院，成為例行病毒檢測方法，中大醫學院兒科學系教授林鴻生透露，中大曾與醫院管理局商討相關做法，但認為須更多研究證實此採樣方法的準確性，醫院正為另外1000個鼻紙條樣本進行檢測，料明年頭可完成分析，以提供更準確的研究數據。