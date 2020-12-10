日本遵從美國制裁令　促當地銀行凍結林鄭等11名中港官員戶口

特首林鄭月娥早前被美國制裁，今(10日)有傳媒指日本政府也會跟隨美國的制裁指令，讓有與美國營運的銀行，凍結林鄭的戶口，亦不會批准林鄭在日本開設戶口。據報，日本民主黨眾議員松原仁（Jin Matsubara）相信此舉會惹怒中方，又指是次的制裁或會涵蓋其他10名8月時被美國制裁的中港官員。

東網正就此事向特首辦查詢，暫未有回覆。報道指，日方在前日(8日)的內閣會議上回答日本民主黨眾議員松原仁的書面提問，並確認事件，而事件相信亦會影響涉事人員在日本置業。松原仁表示，相信此舉會或會令某部分中國黨員撤資日本。

據報，日本政府在聲明中提到要求擁有海外辦事處的日本財務機構，考慮美國的制裁法律和規管，但並沒有提及到日本旅遊的限制，目前日方仍不清楚林鄭是否在日本銀行有帳戶，但當局正在作出調查。

美國總統特朗普7月中簽署《香港自治法案》，要求美方制裁損害香港自治的個人或實體，對象包括實施《港區國安法》的官員。美國財政部在本年8月宣布，制裁名單包括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰；中方官員包括全國政協副主席兼國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。