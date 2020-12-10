政Whats噏：支聯會8常委退下火線 恐被國安法下一舉「被處理」

《港區國安法》實施後，支聯會曾被內地學者批評，涉嫌勾結外國勢力和顛覆國家政權，以至違反多項本地法律。支聯會下周日(13日)改選新一屆領導層，有不少創會常委決定退下火線，不尋求連任，令人質疑是否與國安法有關。有支聯會中人坦言期望平衡風險、保留實力，避免一舉「被處理掉」。

支聯會今屆常委名額由20人減少至15人，截止報名後共有14人參選，不足15名常委名額。主席李卓人、2位副主席何俊仁和鄒幸彤、麥海華等人繼續參選，惟多達8名現任常委不競逐連任，包括佔領行動發起人之一、牧師朱耀明、民主黨張文光，而2名葵青區議員尹兆堅和梁耀忠亦不連任。

李卓人接受《東網》查詢時表示，退下火線只是正常的「新陳代謝」過程，交棒予年輕一輩。他又指常委名額減少是希望能精簡架構，運作上不會有太大影響，一眾老前輩亦會繼續以義工身份支持支聯會工作。李卓人稱選出常委後會再互選正副主席，他不抗拒繼續出任主席，但若有其他人願意亦可。

據了解，部分不連任人士坦言國安法實施後，支聯會行事要更加小心；亦有指15人為常委名額上限包含了對國安法的政治考慮。