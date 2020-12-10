麗晶花園去水位直駁糞渠或成播毒源頭　袁國勇憂成淘大翻版

麗晶花園第6座爆疫，至少7名住戶確診新冠肺炎，當中涉及4個D坐向單位，恐成為2003年沙士淘大花園E座的翻版。香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今早(10日)到該大廈視察後指，麗晶花園喉管與淘大花園設計類似，廚房、廁所及浴室去水位均接駁至糞渠，代表所有D單位污水喉管完全連接，未清楚中間有否U型隔氣管，或成播毒源頭。

袁指出，現時第6座已成疫區，根據病人病發時間，推算疫情首先2樓開始、其後確診者為3樓、34樓與6樓，懷疑是經糞渠傳播病毒，會要求第6座D單位撤離至隔離營檢疫，直至屋宇署、渠務署審視後才可搬回。

至於同座其他居民今日則須接受強制檢測，並須在本月20日再做測試，第18座、4座亦有確診個案，兩座的D與E單位居民亦需強制檢測，衞生部門會安排市民在日內進行檢測，包括快速抗原測試（PCR)與核酸檢測。袁指，會視乎現時檢測情況，若全座900多人檢測後又出現多人確診個案，不排除考慮全幢送往隔離營。

袁又建議，期間居民需佩戴口罩，亦要用電話記錄自己行蹤，同時建議他們避免外出。對於為何未有全座撤離，他指由於現時未有足夠隔離設施，故難大規模撤離。問及為何未有實行「禁足令」，他指系統上仍未能處理，如會為居民起居飲食等做成影響，故現時「唔會做到咁盡」。他亦不排除該座高層住戶因逆流效應而遭感染，而淘大的天井屬完全密封，而麗晶花園則屬半開放式，風險較低。

他又呼籲市民，若在家中開啟抽氣扇後發現有異味，應找專業人士檢查污水渠，「入廁所都要戴口罩」，亦可在沖水前加入洗潔精。他又指，冬天氣溫較低，細菌霧化後可長時間在空氣停留，更易被吸入，人體炎症反應更激烈，或解釋近日入院患者病情較差的情況。

同行的衞生防護中心總監黃加慶則指，因應中心過去幾天至今接獲第6座D室不同樓層，共計4單位染疫，涉及7名病人受影響，擔心喉管出現問題，成2003年沙士淘大花園事件翻版。該屋苑18座及4座亦個別有1單位受影響，會盡快要求承辦商檢測。對於有指政府未有及時公布麗晶花園疫情，黃解釋指，現時在社區多處爆發，加上近日確診數字過百，故在現實限制上致公布有所延遲。

環境保護署首席環境保護主任(空氣政策)梁啟明表示，到涉事樓層及單位了解後發現屋內喉管完好無缺，亦無明顯破舊跡象，但大廈同一坐向污水渠以集中處理，不排除有病毒傳播途徑，亦未觀察到污水渠有否U型隔氣管，屋宇署稍後將安排職員，到單位內了解喉管是否曾作變動。