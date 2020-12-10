議員被逐離場罰「紅牌」疑再加辣　謝偉俊：研究扣減薪津

立法會議事規則委員會早前討論修改《內務守則》以防拉布，該委員會主席謝偉俊今早(10日)在電台節目上表示，已完成諮詢議員的工作，惟有意見認為可暫緩修訂工作，在檢視其他《議事規則》後再一併修改，並於明年1月再開會討論。他舉例指，會就「紅牌出場」機制參考其他國會做法，研究被驅逐離場的議員或需被扣減薪津，提高阻嚇性。

謝表示，「紅牌出場」機制其中一個方向，禁止涉事議員出席下次會議、即罰停賽，而為了加大阻嚇力，正研究在其經濟上有所制約。他指參考其他國會，如有關議員不能出席會議，該段時間就不能獲取薪津。至於如何界定所涉及的時間，他稱要視乎嚴重性，會再檢視是否需要考慮此方案，但否認扣薪建議是「再辣啲」。對於過去在議會內發生混亂時有警方介入執法，謝偉俊坦言情況不理想，認為如議會有規矩可供切實執行，就不會發生過去2年混亂的情況。

另外，他早前接受報章訪問時亦提到研究修改點算法定人數的規定。謝偉俊解釋指，現時《基本法》只限制議會法定人數，而按《議事規則》及傳統，當會議人數不足時就會「打鐘」15分鐘。他認為「打鐘」的做法較落後，建議改以手機通訊程式通知不在席的議員，而過程中仍可容許會議繼續進行。

至於立法會正研究使用Zoom召開會議，謝指暫時計劃應用在非正式會議上，若要在正式會議上使用就要修改《議事規則》，或通過動議容許立法會主席在特別情況作不同處理。

被問及外界對議員於Zoom開會發言不受《特權法》保障的憂慮，他指視像會議不是最理想做法，但是無可奈何需要考慮的方向之一。他又舉例指過去特首在發表《施政報告》時，亦因突發情況改為視像方式進行。