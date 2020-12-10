4青年男女涉刑毀星巴克　退休警目擊尾隨報警

4名青少年男女涉嫌於去年11月5日，糾黨破壞觀塘東廣場星巴克咖啡店，同日在區內被捕，其中最年幼者為一名年僅12歲女童。4名人被控認刑事毀壞控罪，他們均否認控罪，案件今（10日）在觀塘法院審訊。目擊事件的退休警員作供指，見到共6名男女衝入星巴克破壞於是報警，並一直跟蹤疑犯直至警方到場。

目擊到事發經過的退休警員劉文斐供稱，在案發當日晚上，他在東廣場星巴克咖啡店對面馬路，見到有幾個戴上V煞面具或用深色布蒙面的人聚集，他覺得這些人可能會「搞」星巴克，於是致電999報警。

隨後他見到2女4男先後進入星巴克店內，有人舉起椅子砸向收銀機和餅櫃、有人將架上的杯碟掃落地、有人則推跌椅桌，一行人破壞大約20餘秒就離開。他便尾隨這6名男女，目擊他們換裝，一行人一直在他視線範圍內，期間他與警員保持電話聯絡，當行至翠屏邨時警員到場，拘捕了4名被告。

4名被告依次為16歲女學生Y，12歲女學生X，19歲報稱無業男黃宇軒及16歲翁姓男學生。4人同被控於去年11月5日，在觀塘成業街7號東廣場地下62號舖內，無合理辯解而損毀其玻璃櫃。

16歲翁姓被告另被控於同日管有雷射筆及伸縮棍，他早前已承認控罪，相關判刑將於刑毀案審訊完結後處理。