涉允病人自行進食致濁親後不治　西醫趙崇就涉被控失德罪

西醫趙崇就涉於2016年5月至6月期間，未有為一名女病人執行合適的預防措施，以防止病人在服用藥丸時出現「濁親或哽親」的情況，最終導致該病人服用藥丸後「濁親」並出現呼吸困難，須接受搶救，並於同年8月離世，趙因而被控專業失德，醫務委員會今日(10日)就案件進行續訊，並於下月25日進行最後一次聆訊。

控方專家證人昨日(9日)表示，病人有吞嚥困難等症狀，不同意趙完全依賴病人親述可慢慢進食，便指示病人食適合可接受的食物。此外，他建議趙應轉介病人到言語治療師，並進行臨床吞水測試以測試病人吞嚥能力，加上該病人確診肺炎，應持續觀察病人的呼吸系統。

辯方專家證人今日稱，趙在考慮病人病歷、過往飲食、護士紀錄及經臨床診斷後，才於當年6月4日指示病人吃適合自己可以接受的食物，無須進行禁食(nil by mouth)，他又說，即使一般長者亦有機會「濁親」，今次事件是不幸的意外。

專家又認為，病人屬於輕度吉巴氏綜合症，加上是罕見的神經系統問題，醫生未必能察覺。他又指，延髓功能障礙是更重要的考慮因素，同樣會導致吞嚥困難，發音障礙，有水入鼻的病徵。