馮永業收51萬元不申報被判囚　服刑完畢上訴圖推翻定罪

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，分別被控受賄和公職人員行為失當罪，去年於區域法院經審訊後被裁定公職人員行為失當罪成，被判入獄9個月。馮永業已服刑完畢，但他向高院上訴庭申請許可，就其定罪提出上訴，高院今早(10日)開庭處理。

代表上訴人馮永業的資深大律師陳詞表示，在本案裁決後，終審法院在前特首曾蔭權涉嫌行為失當的判決中訂立原則，在同時控告公職人員受賄及行為失當的案件中，控方是有責任提出，被告不涉及賄賂的行為失當指控的定罪基礎，以備如果受賄罪名不成立，法官及辯方可以應對。大律師指本案控方並無這樣做，而原審法官就在裁決時指上訴人的做法是出於貪婪，其實欠缺證據基礎。

不過上訴庭法官就回應指，上訴人審訊時唯一的辯解，是他在需要申報利益的時間，並不知道陳婉玉在她的公司中的身份。他自辯時也承認，如早知她的身份，他是有責任披露與她的關係。此外法官亦指，就算上訴人真的以為陳只是一名小小會計員，在她給予上訴人51萬港元時，上訴人亦應感到警覺。