保安局指凍結戶口屬保護財產　並非涉及政治

警方近日先後多番就懷疑欺詐及洗黑錢罪行進行執法行動，凍結有關銀行戶口以作調查。保安局局長李家超今（10日）發表網誌，不點名批評前議員許智峯和好鄰舍北區教會的戶口遭凍結的案件，強調凍結資金機制是保護受害人的財產，不讓犯罪分子予取予攜；又指有人因政治理由，把這個機制污衊為濫用權責，形容屬錯誤和誤導公眾的抹黑。

李家超在網誌強調，執法部門採取行動，必須是針對洗黑錢的行為，與涉嫌人士的政治背景無關。至於其他關連戶口亦因為涉可疑洗黑錢活動，與其是否親屬或個人關係無關。他又反指，若資產被凍結引起有人不滿，可向法庭提出訴訟，「希望市民明白凍結涉嫌犯罪資金的重要性，不要被政治抹黑蒙騙，扭曲了依法行事、遵紀守法的事實。」

李家超表示，香港凍結懷疑犯罪得益的機制，符合國際要求，亦獲得了國際的認同。根據《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒(追討得益)條例》，若任何人、銀行相信有財產屬犯罪得益，例如戶口的活動模式與聲稱的業務不同、有不尋常的轉帳、有頻密的大額現金交易、大量金錢異常地由公司戶口轉至個人戶口等。有關人士、銀行發現應立即通知執法部門，否則犯罪得益很可能被快速移走。