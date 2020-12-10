經濟不景兼爆疫　調查指情侶聖誕消費大縮水　35%禮物都慳

香港爆發第4波疫情未止，有交友約會公司就情侶在疫情下的聖誕消費模式進行調查，發現超過50%情侶今年聖誕的預期消費較上年少，約80%情侶預料消費不多於2000港元。調查建議情侶不宜比較今年與往年的消費模式，指目前經濟不景，若消費預算有限就可根據伴侶性格與喜好，自製禮物為對方帶來驚喜，送禮宜以心意最為重要。

交友約會公司HK Romance Dating Limited於11月中至12月初，透過電話及網上問卷方式訪問了492名情侶。結果顯示，逾半男女受訪者指在疫情影響下，預期消費較上年減少。當中約30%男女均表示會較去年少20%，另分別有20%男士及16%女士指預算會削減一半。至於聖誕節向對象送禮方面，調查發現有18%男士及17%女士並無計劃送禮。

公司創辦人張惠萍指出，今年聖誕節受疫情影響，為顧及自身和伴侶的健康，建議先溝通了解雙方同意的慶祝模式，避免情侶間因防疫立場不一而產生爭執，若選擇外出慶祝應該做好防疫措施。她又建議情侶們可多花心思安排節目，例如一起炮製聖誕大餐及製作聖誕飾物等。