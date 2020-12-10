哥籍單車漢遭消防車撞斃　家屬同意舉行追思會

因疫情滯港一年的哥倫比亞籍男子Benjamin(60歲)，周日(6日)在西貢公路踩單車時，遭消防車撞倒捲車底客死異鄉。跟進事件的西貢區議員何偉航，今日(10日)在facebook表示，已聯絡到事主的姐姐及姪女，她們同意舉行追思會，他將會與事主的香港朋友商討細節安排。

何偉航又稱，有熱心西貢人捐了錢給麵包店東主，以協助處理Benjamin身後事，但事主家屬暫時未有提出財政需要，呼籲大家不用捐錢，有關款項已交予他暫時託管，他正在詢問家屬意願。另外，有西貢朋友表示願意購買Benjamin遺下的單車及車身配件，他亦會詢問家屬意願，是否同意賣出、抑或保留運回美國。

Benjamin於周日下午，沿西貢公路踩單車至近白沙灣時，遭一輛消防車撞倒捲困車底，最終傷重不治。據悉，事發後有人報稱因陽光刺眼肇禍，姓姚（54歲）消防隊目其後涉危駕被捕，其後獲准保釋，須於下月上旬向警方報到。死者持美國及哥倫比亞護照，過往曾踩單車浪遊多國，之前在內地教英語，至今年初抵港後因疫情滯留，近一年間孤身無依，由於經濟困難及言語不通，一直居無定所，間中需要露宿。