地盤工被鐵架擊斃　死因庭揭涉賄賂轉交律政司跟進

28歲地盤工3年前與父親及胞弟，在石硤尾白田邨公屋重建工地協助吊運金屬支架時，支架突然移位把他擊斃。死因庭今（10日）裁定當時綑綁工字鐵架的方式出錯，導致死者死於意外。至於當日負責指揮吊運的工人沒有相關牌照，不應被指派作信號員一事，因死者父親的證供中，解釋是分判工程公司東主賄賂吊運操作員，故裁判官明言當中或涉刑事罪行，將轉交案件予律政司跟進。

涉案地盤的大判是俊和建築工程有限公司，公司從房署取得合約後，再把有關工程分判給其他公司，當中包括死者麥永豐受聘的毅達工程。

證供顯示，2017年12月9日上午11時許，死者與父親麥炳強、胞弟麥永樂及堂叔麥毅吊運金屬支架，並由麥毅作信號員指揮，惟麥毅沒有相關牌照。吊運期間金屬支架移位，站在一旁的死者遭擊中，身體多處受傷，同日送院搶救不治。

裁判官裁決指，因為工字鐵架的綑綁方法出錯，致鐵架被吊起時，失平衡壓向者，導致死者肝臟破裂及腰椎骨裂，最終因身體多處受傷致死，故裁定死者死於意外。

至於工人無牌指揮吊運一事，裁判官指因死者父親供稱毅達工程東主及麥毅曾給天秤手「茶錢」作賄賂，故相信有關人士或涉刑事罪行。死因庭亦得悉，大判俊和建築工程有限公司於事發後展開內部調查，並已加強安全措施，包括信號員與天秤手工作時，須先在對講機中表示姓名作識別身份。