教育局邀自資院校開辦應用學位課程　最快2022/23學年推出

教育局今（10日）公布推出應用學位課程先導計劃。局方指，先導計劃旨在就發展應用學位課程牽涉的實際問題積累經驗，並評估對整個高等教育制度的影響。局方指參與計劃的有關課程，其資歷級別應與學士學位相同、收生要求應更靈活，以及着重培養應用能力，獲相關行業認可。

為提高先導計劃的成效，邀請指定專業／界別課程資助計劃(SSSDP)下提供自資學士學位課程最少有3年經驗的院校表明意向和提交計劃書，以參加先導計劃。

被選的院校從SSSDP涵蓋有殷切人力資源需求的範疇中，選取一個有較強職業元素的現有學位課程，透過修改課程的結構和內容，發展成為應用學位課程。在通過相關評審後，被選的院校將會最早於2022/23學年推出應用學位課程。

先導計劃是根據推廣職業專才教育專責小組的建議而推出。政府於2018年成立該專責小組，目的是更針對性地檢討及考慮如何在香港加強推廣職業專才教育。專責小組由鍾志平擔任主席，在今年1月向政府提交檢討報告，當中建議在香港發展重點培養應用能力的應用學位。

應用學位應多個條件，包括資歷級別應與傳統學士學位相同（即定為資歷架構第五級）；收生要求應更靈活。除學術成績外，亦應考慮其他相關因素（例如在應用學習科目的表現、技能為本的能力和成就、工作經驗等）；應用學位課程應着重培養應用能力、結合理論和實踐、提供大量的實習和職場學習機會，並為畢業生作好投身特定行業的準備，但同時能夠銜接其他資歷；及應用學位課程必須由業界積極參與發展，並獲相關行業認可。