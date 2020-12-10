中大研發T射線技術檢測皮膚結構　有助治療濕疹等皮膚病

皮膚病問題令人困擾，惟目前仍未有可供臨床應用的皮膚測量儀器，難以量化患者使用不同護膚品後的皮膚反應。香港中文大學（中大）工程學院和英國華威大學的科學團隊，近日成功研發可剖析皮膚狀態及結構的嶄新技術，該技術採用T射線技術，可精確地檢測皮下結構與皮膚水份含量，有助診斷及治療各類皮膚疾病，如濕疹、銀屑病及皮膚癌。該研究成果已發表在國際學術期刊Advanced Photonics Research。

T射線全稱為太赫茲輻射，在電磁頻譜上位於紅外線和Wi-Fi之間。T射線能穿透許多常見物料，例如塑膠、陶瓷和衣物，亦能穿透外層皮膚（角質層及表皮）再反射後的強度仍足以被偵測，由於T射線的反射會隨着皮膚特性而稍微改變，透過比對射入皮膚前後的T射線特性，便可分析皮膚結構。

研究團隊改用橢圓光度計，將T射線從多個角度聚焦於某個皮膚部位，成功從兩個彼此成直角的入射光反射中，準確計算出皮膚的折射率，即是光線穿透皮膚時的速度，這些折射率的差異稱為雙折射。這是首次在人體實驗中測量皮膚的T射線雙折射，提供了重要數據包括皮膚的水份含量，並能計算出皮膚的厚度。

研究文章的第一作者、中大工程學院電子工程系博士後研究員陳學權指出，T射線對皮膚的水份含量十分敏感。然而，研究團隊提出皮膚角質層的細胞結構，亦是影響T射線反射的重要因素。是次設計的技術能夠偵測此特性，從而提供有關皮膚的全面資訊，對準確診斷有很大幫助。

中大工程學院電子工程系兼英國華威大學物理系教授Emma Pickwell-MacPherson表示，濕潤與乾燥的皮膚有著不同的折射率。針對患濕疹或銀屑病等問題的患者，該項新技術可以量化分析及比較他們使用不同護膚產品後的表現及皮膚反應，從而提升產品表現；至於皮膚癌患者，醫療人員可以在手術前利用T射線成像技術檢測，以清楚了解腫瘤的擴散範圍，特別是一些肉眼看不見的皮下病變。