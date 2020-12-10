研究指加熱煙無助戒煙　吸煙與健康委員會促政府立法禁止

香港吸煙與健康委員會今日(10日)發布首個了解使用加熱煙與戒煙成果關係研究，結果發現加熱煙無助戒煙。委員會促政府盡早通過法案，全面禁止所有另類吸煙產品，包括電子煙及加熱煙。

委員會聯同香港大學研究追蹤本港逾1000位有意戒煙的吸煙人士6個月，當中44%人使用加熱煙，他們為了幫助戒煙或減少吸煙而使用加熱煙，然而6個月後，其成功戒煙的機會並未提高。而不論戒煙人士是否使用加熱煙，其過去7天自我報告戒煙率及24小時或以上不吸煙的戒煙嘗試比率相約，反映加熱煙無助戒煙。

相反，使用戒煙服務的人，其成功戒煙的機會較沒使用戒煙服務的人提高70%。負責研究的香港大學護理學院副教授王文炳指出，吸煙人士想戒煙，應尋求戒煙服務，而非轉用加熱煙或其他另類煙，上述研究已刊登於國際醫學期刊《煙草控制(Tobacco Control)》。

委員會主席湯修齊指出，不少人誤以為另類煙較傳統煙危害較少，事實不然，他提到過往有很多聲稱「減害」的產品最後均被證實為有害。他又引述外國的數據，指出另類煙使用者在日本、南韓等地均急升，而規管並不足以預防年青人使用另類煙，憂慮另類煙會令更多人開始吸煙。

委員會總幹事黎慧賢更指出，加熱煙的尼古丁和焦油濃度與傳統煙相若，在80種加熱煙獨有或濃度比傳統煙高的化學物質中，亦有4種可能致癌、15種可能具有基因毒性、20種有潛在健康影響。而加熱煙裝置產生的熱力，更能熔化煙支內的聚合物濾紙，釋出傳統煙中不常見的甲醛氰醇，在體內分解成甲醛和山埃。委員會強調，所有煙草產品均為有害，即使另類煙含有有害物質較低，卻不等於危害較低，促政府應禁止所有另類煙，並制訂政策及時間表禁止傳統煙。

委員會於會上同時發布最新的控煙政策調查結果，調查於2019年12月至本年10月進行，以電話訪問5111名15歲或以上人士，當中吸煙者、戒煙者及非吸煙者各佔約三分之一，發現受訪者對認識加熱煙的比率較去年上升逾一倍至53.8%，並發現超過一半吸食加熱煙的人同時吸食香煙，是雙重吸煙者。調查又指，有分別近65%受訪者支持全面禁止銷售和使用所有煙草產品。