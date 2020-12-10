新一批保就業名單出爐　補貼額約10億　煤氣獲近6000萬

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃，第8批獲發資助的僱主名單今（10日）出爐，涉及約4500名僱主，發放工資補貼額約10億港元，承諾受薪僱員人數超過4.8萬人。

名單顯示，惠康環境服務有限公司獲批出最多補貼，涉及資助額6812萬港元，承諾受薪僱員為3560人；其次則是香港中華煤氣有限公司，獲批出5928萬港元，員工2266人；六福集團有限公司則獲發逾4377萬港元，涉及1493名員工。奧雅納工程顧問及Birdland (Hong Kong) Limited緊隨其後，分別獲發3896萬港元及3369萬港元，分別有1463和2909名員工。

餐飲、零售及旅遊業受到疫情重創，當中連鎖餐廳EURO GO GO (09) LIMITED，獲批出373萬港元，涉及195名員工；維特健靈健康產品有限公司亦獲發731萬港元，員工294人；而嶺峰旅運有限公司則獲42萬港元，有27名員工。

至於酒店業，港島海逸君綽酒店獲批出1077萬港元，員工396人；朗廷酒店集團(香港逸東)有限公司亦獲772萬港元，涉及284人；龍堡國際賓館則獲發547萬港元，有203名員工。而登臺酒店及百佳酒店，亦分別獲批出149及17萬港元，分別有56和10名員工。

另外，不少社福機構亦有申請計劃，當中以香港明愛獲發最多補貼，涉款達3003萬港元，有1292名員工；聖雅各福群會亦獲1496萬港元，員工707人；基督教家庭服務中心則獲588萬港元，涉及236人。而香港宣教會，和香港宣教會社會服務處有限公司，亦分別獲批出202和152萬港元，分別涉及89和182名員工。