旅遊會展業第三季收益大跌9成　政府料短期經營環境仍具挑戰

新冠肺炎疫情持續，重挫各行各業。政府統計處今日（10日）發表第三季的服務行業按季業務收益指數，臨時數字顯示，今年第三季與去年第三季比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的跌幅，尤其是旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年下跌達90.6%。政府發言人表示，由於外圍環境仍充滿不確定性，加上最近的本地第四波疫情，多個服務行業短期內的經營環境仍具挑戰性

今年第三季與去年第三季比較，各服務行業均有下跌，住宿服務業（-50.8%）、膳食服務業（-35.3%）、行政及支援服務業（-27.5%）、運輸業（-23.7%）、零售業（-16.7%）和銀行業（-13.8%）的業務收益均錄得雙位數跌幅。

若按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年下跌90.6%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年輕微下跌0.1%。

另一方面，速遞業（+42.5%）、貨倉及倉庫業（+19.6%）、金融業（銀行除外）（+15.4%）和地產業（+10.3%）的業務收益同期則錄得雙位數升幅。

然而，今年第三季與今年第二季比較，大部分的主要服務行業的經季節性調整的業務收益（以價值計算）均錄得不同程度的升幅。當中，住宿服務業（+35.9%）和貨倉及倉庫業（+16.0%）的業務收益均錄得雙位數升幅。另一方面，膳食服務業（-22.6%）的業務收益同期錄得雙位數跌幅。

對比第二季，今年第三季的旅遊、會議及展覽服務界別的經季節性調整的業務收益上升28.3%，而電腦及資訊科技服務界別的經季節性調整的業務收益亦上升2.0%。

政府發言人指出，服務行業在今年第三季相比第二季的嚴峻情況大致有所改善，原因包括外圍貿易環境隨着內地經濟增長加快而好轉、本地第三波疫情在季度後期趨於穩定，以及金融市場活動暢旺。然而，與消費及旅遊相關行業的業務收益繼續大跌，儘管當中部分行業錄得的跌幅有所緩和。

發言人進一步指出，由於外圍環境仍充滿不確定性，加上最近的本地第四波疫情，多個服務行業短期內的經營環境仍具挑戰性。政府會繼續密切留意有關發展。