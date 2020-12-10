被指不理警告欲走近被捕示威者　社工許麗明否認阻差辦公

去年9月29日港島區爆發激烈警民衝突，當日警方拘捕並控告近百人，其中包括香港社會工作者總工會總幹事許麗明。她被控襲警，案件今（10日）於西九龍法院開審，控方獲准臨時修改控罪為阻差辦公罪。裁判官聽罷控方案情後，裁定控罪表證成立，被告不作自辯，案件將於12月16日裁決。警員供稱，被告當時多番企圖接觸被拘捕的犯人，又不聽從警告，更將他推倒在地。然而在盤問時，他又同意自己跌倒可能只是意外。

新修改控罪指，50歲被告許麗明於去年9月29日，在金鐘金鐘道的行車路近樂禮街處，故意阻撓正當執行職務的警務人員。

警員莊的朗供稱，當日下午5時，警方防線從中環向灣仔方向推進，及後於金鐘道太古廣場外制服數十名犯人。他協助同僚將犯人押往集中點時，看見被告情緒激動，並企圖越過警員，衝往個別犯人的位置。他擔心被告會接觸犯人，遂展開雙手攔截，並警告要她離開。

惟被告不理會，大喊：「你哋唔好打啲小朋友！」 又轉身往其他犯人的方向走去，他遂跑到被告身前攔截。此時，被告說：「唔好阻住我」，同時右手推他的胸口，令他失平衡倒地。雖然同僚便將他扶起，但被告再用左手撥向他的腹部，他反應不及因而跌倒。最終被告由其他警員制服。

惟辯方盤問莊時指，現場片段拍攝到他跌倒的情況，當時他的腳踏進石壆罅中，其時他捉著被告的手，所以一起跌倒；及後一名警員捉住被告的左手往向下一掃，才擊中他的腹部，令他再次跌倒。莊聞言同意兩次跌倒都有機會純屬意外。

辯方又指稱，莊記錯初次看見被告時的位置，故此他所說情緒激動的人根本不是被告，但莊否認此說法。此外，莊表示警方驅散示威者後，記者、社工等會繼續留守，而警方不會視他們作拘捕目標。莊強調當時不知道被告是社工，但同意從衣着判斷到被告不是示威者。