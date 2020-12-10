政Whats噏：無咗泛民墊底　建制派民望反跌　陳恒鑌鄭泳舜插水

隨着民主派議員總辭，立法會成為建制派嘅主場。之不過，無咗民主派搞事，大家都攞住放大鏡，𥄫實建制派嘅一舉一動。有機構公布最新嘅議員評分，無咗泛民墊底，到底邊個咁唔好彩要排包尾呢？議員鄭泳舜(Vincent)同陳恒鑌(Ben)分別就係最低分同評分最大跌幅嘅建制派議員喇！

香港研究協會今日(10日)公布自第6屆立法會延任以嚟嘅首次調查，喺11月26日至12月8日就住地區直選同俗稱「超區」嘅區議會第(二)功能界別議員嘅表現，訪問咗1070名市民。最低分嘅議員可以話係意料之內，就係非建制派議員鄭松泰。以滿分5分計算，鄭嘅評分下跌0.42分至2.02分，而喺上次調查，佢已經係新界西選區最低分嘅非建制派議員，即使民主派總辭，似乎都對佢無乜影響，只係評分再創新低啫！鄭松泰回應話一直無留意呢類調查，認為結果無參考價值咁話喎。

其餘最低分嘅議員就只係剩返建制派，依次分別係九龍西嘅鄭泳舜(2.06分)、新界西嘅梁志祥(2.11分)、九龍西嘅蔣麗芸(2.12分)同新界東嘅容海恩(2.16分)。Vincent嘅評分跌幅更加係第二大，下跌咗0.47分。Vincent一直為市民爭取居住權益，而政府新一份施政報告都有所着墨，承諾3年內提供1.5萬個過渡性房屋單位、為長期輪候公屋嘅低收入家庭提供現金津貼，研究為劏房實施租務管制等。不過就唔知點解Vincent嘅評分會排包尾喇，睇嚟佢要攝高枕頭諗吓先得。

至於評分排尾二嘅梁志祥就坦言今次結果合理，因為佢一早決定交棒，再加上疫情影響，少咗做地區工作，可能影響咗自己嘅評分。

評分跌幅最大嘅係新界西嘅Ben，分數下跌0.49分至2.28分。佢回應話之前分數升幅較急，依家只係回落至正常水平。不過，佢都話「有則改之、無則加勉」，會視分數為一個鞭策，強調工作會照做。網絡係其中一個接觸選民嘅重要平台，Ben話一直有固定做直播，如果有需要會改成每日進行，同時會改善節目質素。

之不過，有建制派中人就認為依家年輕一代嘅議員有「打卡文化」嘅通病，只係上網打卡，而少做實事，市民自然就噏唔出議員嘅名喇！