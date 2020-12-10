美報告指崩牙駒藉「一帶一路」為名　於緬甸經營非法賭場

美國財政部本周三（9日）公布新一輪制裁，根據《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁綽號「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒，以及3間由他控制的公司。據獨立研究組織美國和平研究所於今年中發表一份報告指，尹國駒涉把不法活動以「一帶一路」國策的名義掩飾，以不法手段賺盡利益，例如於緬甸經營非法賭場，並與當地軍隊組織合作以獲得土地等資源。

對於美方指尹國駒為全國政協委員，中國外交部發言人華春瑩指尹國駒並非全國政協委員，事件是美方部分人編造謊言的又一例證，批評美方不擇手段攻擊和抹黑中國的行為可恥。

美國和平研究所的報告揭露，尹國駒涉在緬甸克倫邦所開發的非法賭場，名為賽西港（Saixigang），面積約20平方公里。他今年2月表示，於當地投資180億美元，即約1400億港元，以投資發展多個項目，包括以中國城為主題的商業街、休閒區、酒店區及拍賣市場等。

報告又指出，有關中國投資者於當地開設賭場項目屬非法行為，但尹透過與當地軍事組織合作獲得土地及資源，並分享得益；但為免引起內地關注，因此會邀請中國國企參與有關項目，以建立與中國關係，同時能成為「一帶一路」相關的基建投資項目。

根據美國財政部日前公布新一輪的制裁資料，制裁名單上也有3間受制裁企業或組織，包括設於香港的東美投資集團有限公司、設於帛琉的Palau China Hung-Mun Cultural Association，以及設於柬埔寨的世界洪門歷史文化協會，美方指這3間公司與「崩牙駒」有聯繫。

由尹創辦的世界洪門歷史文化協會，招攬馬來西亞及柬埔寨的社會知名人士。報告續指出，該協會以「愛國」作為包裝，鼓吹的「中華文化復興」及「中國夢」，並批評美國經常干預中國政治，並表明利用「一帶一路」，吸引中國官員和不同投資者。