麗晶花園爆疫　測量師指個別單位坐廁喉管安裝有異或致播毒

九龍灣麗晶花園第6座淪為疫廈，當中確診者涉及多個D坐向單位，疑出現糞渠播毒。有資深測量師今(10日)到場視察，指觀察外牆期間發現個大廈個別單位的坐廁反虹吸管設於大廈外牆外，喉管距離坐廁較遠而影響氣壓，或導致坐廁儲水減少，病毒有機會因此傳播。測量師解釋指，當上層單位沖廁時容易扯走下層單位坐廁內水封的水，一旦水封未滿，當中空隙就易令帶有病毒的空氣或水氣從冀渠侵入單位，「填唔滿水就形成直通空間，讓帶病毒的空氣或水氣有機會由室外走入室內。」

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業指出，據其了解上述疫廈的坐廁渠管設計與一般樓齡30年以上的大廈相若，屬於普遍的設計。坐廁內的水封可以阻隔病毒倒流入屋，水封後分別設反虹吸管及排污水管。前者連接通風管以保持氣壓，令水封常滿，一般安裝於緊貼坐廁後方；後者則接駁大廈外牆的垂直糞渠排污。

何今日於現場所見，至少3個單位坐廁的反虹吸管外露於外牆才作接駁，令反虹吸管離水封太遠，難保持氣壓平衡，令水封未必有足夠儲水。他提議市民可於廁所關窗，當留意到有臭味傳出，宜盡快找專業人士檢查。