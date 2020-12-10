明愛醫生涉私下轉介病人　私家醫生堅稱無合作協議

醫院管理局轄下明愛醫院前副顧問醫生邱承建，涉嫌串同曾在該院工作的醫生兄弟朱東麒和朱東恒，將逾60名醫管局病人非法轉介到他們的私家眼科診所。3名醫生被控串謀犯公職人員行為失當罪，邱同時被指盜取醫管局藥物，案件今日(10日)續審。次被告朱東麒繼續出庭作供自辯，他否認有與邱承建有轉介病人的協議，亦否認曾向邱提供金錢利益，而據他所知，邱一直只想留在醫管局升職，無意加盟他的診所執業。

次被告朱東麒供稱，在他於2011年離開醫管局後，弟弟朱東恒亦約於2016年離開醫管局私家執業，弟弟除了租用他於尖沙咀的診所的手術室外，亦要求租用他診所的儀器做手術。因兩兄弟就分配父親診所的病人曾發生爭執，自此邱承建不時充當中間人角色，協助他兩兄弟調解紛爭而給予意見。

廉署人員在2016年先後3度「放蛇」，偷拍到朱氏兄弟相約邱承建在快餐店見面，期間更談到未來的合作方式及利潤分成。朱東麒解釋，廉署偷拍片段時，邱只是代入角色給意見，假設自己是他弟弟或有其他醫生使用了診所的儀器後，會如何處理「租機」或「供機」等錢銀事宜，他強調邱一直只想留在醫管局等升職，絕無意願加盟他的診所。

至於控方證人、女助護趙佩雯的證供早前提到，邱曾轉介一名小童病人到朱東麒的診所做斜視手術，那次朱東麒還給邱2萬港元作報酬；另一次邱不但轉介病人到診所，更親自到診所參與手術，惟手術效果不理想，連累病人要回到明愛醫院就醫，邱與朱東麒便急於為病人「補鑊」。朱東麒今日堅決否認曾給予邱報酬，又重申絕無發生過這些事情。