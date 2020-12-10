E-APP今起接受報名 自資學士學費平均加幅近3%

約30所院校及其附屬學院所開辦的非聯招課程，今(10日)起透過專上課程電子預先報名平台(E-APP)供應考文憑試考生報名。根據有關平台及各院校資料顯示，自資院校的自資學士學位課程明年學費加幅介乎2.8%至2.9%，貼近通脹水平，部分課程如東華學院的4個醫療相關課程，則有4%的加幅。

根據資料顯示，在未扣除學費資助時計算，東華學院4個醫療相關亦有參與「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）的課程，如醫療化驗科學、職業治療、物理治療及放射治療學(榮譽)理學士，將在下學年加費4%，修畢整個課程的學費由本學年入學約54.9萬港元至59萬港元，增加至57.1萬港元至61.4萬港元不等。

另外，港專學院的運動管理及訓練(榮譽)社會科學學士，全期學費為由本學年入學的

35.2萬港元，調整為35.9萬元，學費加幅為2%。香港浸會大學持續教育學院的五年制護理學學士（榮譽）學位課程，本學年入學的全期學費由約為47萬港元，下學年將加學費約2%至48萬港元。

不過，有多個課程的學費在下學年凍價，包括浸大持續教育學院的幼兒教育學教育學士、公開大學物理治療學，而珠海學院及香港伍倫貢學院所開辦的課程亦將凍結學費。

東華學院回覆東網查詢時表示，醫療課程營運成本昂貴，需要持續提升實驗室設施，而其他專業課程亦需更新及購置教學器材。學院考慮到營運成本持續上升、臨床實習費用上漲、課程設計革新等因素而調整學費，期望能增設先進儀器及增聘優秀的專業教學人員，以確保教學質素。

E-APP的首輪申請在今日至明年5月23日起供學生報讀28所院校及其院屬學院的非聯招課程，可在放榜前獲得課程的有條件取錄。