大學聯招截止　浸大動畫課程44人爭1學額　幼教護理學亦熱門

大學聯合招生辦法(JUPAS)昨日(9日)截止申請，各院校公布報讀人數，按聯招首三志願(Band A)全日制學士課程計算，競爭最激烈是香港浸會大學的傳理學學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修課程，平均約44.46人競爭一學額。其次是香港中文大學的教育學士(幼兒教育)課程，平均38.8人競爭一學額。

香港浸會大學的傳理學學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修課程向來受考生歡迎，去年JUPAS改選後有46人競爭一學額。今年，該課程有578人報讀，競爭13個學額，競爭比例與去年相若。浸大競爭第二激烈的課程為傳理學學士 - 電影主修 - 電影電視專修課程，有589人報讀，競爭20個學額，平均29.45人競爭一學額。

香港中文大學的教育學士(幼兒教育)有815人報讀，競爭21個學額，平均每38.8人競爭一個學額。其次則是日本研究課程，有811人報讀，學額只有22個，平均36.8人競爭一個學額。

香港理工大學的酒店業管理(榮譽)理學士學位有1247人競爭45個學額，平均27.71人競爭一學額；其次為互聯網及多媒體科技(榮譽)理學士學位，有704人競爭27個學額，平均26.07人競爭一學額。

香港教育大學的中國歷史教育榮譽學士有353人競爭10個學額，平均35.3人競爭一學額；其次為幼兒教育榮譽學士，有1711人競爭49個學額，平均34.9人競爭一學額。

另外，香港科技大學競爭最大的是國際科研課程，有226人報讀，競爭21個學額，平均10.8人競爭一學額。嶺南大學的視覺研究（榮譽）文學士競爭最大，有186人競爭26個學額，每學額競爭人數為7.15人。而香港大學只有公布首五個最多人申請報讀課程，最受歡迎的是護理學學士課程，有2026人競爭210個學額；第二是文學士課程，有1009人競爭347個學額。