投資者斥3.2億元抽螞蟻未獲退款　入稟向資產管理公司索償

螞蟻集團A股及H股早前煞停上市，並宣布會把認購新股的款項退還給投資者。不過，一名投資者聲稱曾支付3.2億港元給一個在開曼群島註冊的基金及一間資產管理公司，僅用作認購公開招股的H股新股，但事後卻未獲還款項，而對方更表示而用款項購入380萬股螞蟻集團舊股。該投資者昨天(9日)就事件入稟高院，控告上述基金及資產管理公司，向被告追討款項和索償。

原告為鄭少輝，四名被告分別為開曼成立的Swenson Global Opportunities Funds SPC、軒塍資產管理有限公司、陳世榮及冼健航。

據入稟狀指，鄭少輝於今年10月23日與首被告和次被告達成口頭協議，並於其後簽訂正式協議，由鄭向對方支付約3.2億港元，僅用於認購將公開招股的螞蟻集團發行的H股新股。不過，螞蟻突然宣布暫緩上市，令鄭無法獲得新股。

入稟狀續指，首被告和次被告其後拒絕退還款項，並聲稱已把上述款項用作購入380萬股螞蟻集團舊股。原告指首被告和次被告違反協議，又指另外兩名被告在事件中涉及疏忽、欺詐或失實陳述等，故求法庭下令被告退還款項。