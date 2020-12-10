修例風波：去年10.7西鐵兆康站暴動　警再拘5拒保男女明提堂

警方今日(10日)在屯門及元朗區，以涉嫌「暴動」及「暴動時使用蒙面物品」拘捕3男2女(15至33歲)，其中1男1女另涉「管有物品意圖損壞及破壞財產」被捕。警方指，去年10月7日屯門港鐵兆康站有示威活動，該5名男女曾被捕，其後安排被捕人士保釋，惟部分人拒絕保釋，暫獲警方釋放。

屯門警區刑事部總督察武少禧表示，警方經搜證及取得律政司意見後，今日再拘捕該5人，並已落案起訴，案件將於明日(11日)上午在屯門裁判法院提堂，警方會申請案件轉交區域法院審訊。被捕人士為附近街坊，包括15歲女學生、22歲女大學生、19歲男大學生、21歲男地產經紀及33歲男電訊銷售員，他們受Telegram群組號召到場破壞。

武續指，當晚約9時半，大批人士響應網上號召前往兆康西鐵站大肆破壞，以噴漆、錘仔、鐵通、尖器以及其他硬物破壞站內設施，造成近100萬港元財物損失，其行為亦威脅附近居民及其他乘客安全。警方即場拘捕10名涉案人士，檢獲大量防毒面具、噴漆等武器。

警方當晚同時帶走一名姓林(19歲)女子，已懷孕約8個月，她由一男一女警員陪同下，帶上警車，並送往屯門醫院婦產科留醫。但今次被捕人士不包括該懷孕女子。