反修例示威令投考人數下跌　警隊向內地港生招手　

反修例事件令部分市民對警隊存有誤解，致去年投考警隊人數下跌，警隊近日向內地港生招手，希望他們畢業後可回港加入警隊。警察學院一名總督察早前向50名正在北京升學的香港學生講解警隊工作，希望他們回港後投考警務督察。

受反修例事件影響，警隊招募情況未如理想，於對上一個財政年度即19/20年僅招聘得874人，包括169名督察及705名警員，較2018/19財政年度聘請到的1341人，包括220名督察及1121名警員，只達每年取錄目標的一半。警方分析相信警務人員於反修例事件後被人大起底，令有意投考者卻步。

內地傳媒報道，警察學院派駐中國人民公安大學的總督察林梅珍，近月為約50名正在北京升學的香港學生講解警隊工作，讓有志成為警務督察及服務社會的香港學生，可以更加充分進行未來的職業規劃。事實上，警隊自2018年開始，已推行警隊學長計劃(內地/海外網絡)，藉此吸納不同背景的人才加入香港警隊。

警務處處長鄧炳強早前接受訪問時表示，反修例事件令部分市民對警隊存有誤解，致去年投考警隊人數下跌，但近日投考人數已告回升，今年亦着重招募有多年工作經驗的人士加入警隊，其中有投考者年約40歲，他強調會一視同仁，相關應聘者都要通過體能測試及面試。