公務員簽署效忠聲明　預料月底至明年初推行

修例風波引發連場示威活動，有公務員在參加示威活動期間被拘捕，政府隨後補鑊，要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》。公務員事務局局長聶德權今午(10日)與公務員工會會面，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭在會面後引述指，政府預計於本月底或明年初推出簽署形式，18萬公務員均須簽署，否則會要求離開公務員團隊。

梁籌庭指，不少公務員認為簽署沒有太大問題，但亦會擔心有以言入罪的情況，又指政府未有透露和解釋相關指引和底線，不清楚如何界定違規。他表示，相信不會給予很長時間讓公務員考慮，下一階段亦會擴展至政府的合約性僱員，但未有時間表。

至於懲處方面，梁指如有公務員不簽署，代表沒有資格、不適宜出任公務員，會引用政府的行政命令中止其職務。梁表示，會上亦曾向聶查詢，指行政命令是直接革職，還是勒令退休，他引述聶指要視乎當時涉事公務員的解釋，再決定以甚麼形式中止服務。他又指，現時有《基本法》和公務員條例制衡公務員，政府未有解釋為何仍要推出宣誓。亦指局長稱不一定因《港區國安法》而推出宣誓，如不簽署就需要離職。

被問到會否擔心屆時爆發離職潮，梁籌庭指相信不少公務員會簽署，但過後仍會憂慮懲處的情況。至於合約員工方面，他指聶表示不論以甚麼合約形式招聘均須簽署，但暫時未有時間表，要先處理現職公務員的宣誓情況。