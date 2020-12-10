今晚起6時後禁堂食　業界預料生意大跌7成

新冠肺炎疫情嚴峻，政府進一步收緊防疫措施，今日(10日)起，所有食肆下午6時後禁止堂食，只可供應外賣。有開業不久的餐廳老闆質疑政府為何每次疫情反彈，都是首先向飲食業開刀。有業界人士預料，業界生意大跌6至7成，促政府盡快推出第4輪防疫抗疫基金，欲避免出現食肆倒閉潮。

茶餐廳老闆黃先生3個月前開業，投資約幾百萬港元，他質疑政府為何每次疫情反彈時，總是先向飲食業開刀。黃又指，晚上6時後禁堂食，或能減少食材的費用，但同時要裁走員工以減低開支，他擔心未來恢復正常經營時，未必能重新招聘足夠人手。

另外，在銅鑼灣希慎廣場，有保安在美食廣場的座位，拉起橙帶禁止市民進入，只有1位市民在一間餐廳等候外賣。而另一樓層，有8位市民在一所韓國餐廳外，等候外賣。至於銅鑼灣渣甸街一帶，則有餐廳未有開門營業，並在大門掛上印有休息字眼的牌。

香港餐務管理協會主席梁振華指，隨着政府再收緊防疫措施，業界預料生意大跌6至7成。他慨嘆，以往臨近做冬的時間是食肆旺季，生意額可較平日多2至3成，但如今卻是零生意。梁期望政府盡快推出第4輪防疫抗疫基金，參照第2輪基金按處所面積批出資助金額的方法，向業界提供支援。他坦言，若有政府支援，至少可以捱多3個月，否則會有逾千間的食肆面臨倒閉。