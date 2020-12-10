深水埗區議員斥民政總署拒批撥款　今向申訴專員公署投訴

17區區議會由泛民主導，與政府關係惡劣。部分民主派深水埗區議員批評民政事務總署以行政手段阻撓撥款，遲遲未發出批准撥款通知書，認為是對區議會施行政治打壓。有關區議員聯同部份申請撥款的機構，今日(10日)到申訴專員公署投訴民政總署行政失當。

深水埗區議會主席楊彧指，區議會今年成立多個工作小組，希望透過小組撥款，推動區內的社區發展並支援居民，即使有數個工作小組的活動撥款已經獲表決通過，卻被民政總署阻撓，遲遲未發出批准撥款通知書，令相關機構未能開展活動，形容民政總署以「拖字訣」，「拖死」地區撥款。楊指撥款申請有程序可依，若然當中出現問題，民政總署應於過程中表達意見，形容現時「成場波已經踢咗80幾分鐘，但臨門一腳，個龍門突然消失」。

民政事務局局長徐英偉早前形容區議會是遊樂場，只要守規矩就可以玩得很開心。區議員何啟明引述有關言論，指現時「跟足遊戲規則都無得玩」，批評政府以政治行先，拒絕與民選區議員合作，是與民為敵，破壞社會和諧。

有申請撥款的機構指，深水埗屬貧窮社區，區議會撥款不應只作「蛇齋餅糉、吃喝玩樂」，應進行對民生有建設性的事，促請民政總署加快審批程序，以有足夠時間籌備社區服務。

有關區議員促請民政總署盡快交代事件，公開及檢視審批過程，並應立即處理有關的撥款申請。區議員亦促申訴專員公署主動介入事件調查，惟有員工表示因疫情關係，不能當面接收信件，區議員只能將信件放於門外信箱，並批評事件顯示整個政府均不願正面回應市民意見。