兩款意大利芝麻油含可致癌環氧乙烷 食安中心籲市民停止食用
2020年12月10日 20:32
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食安中心籲市民停止食用含有可能致癌環氧乙烷的兩款意大利芝麻油。
食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）呼籲市民不要食用兩款意大利進口芝麻油，因為有關產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。
涉事兩款芝麻油產品名稱分別為Organic sesame oil及Organic toasted sesame oil，來源地意大利，品牌是Clearspring，每樽剩重500毫升，進口商Awesome Foods Limited，此日期前最佳，前者是2021年10月6日，後者為2021年10月9日。
食安中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。
初步調查發現進口商Awesome Foods Limited曾進口部分受影響產品，其已按食安中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線: 3956 9759。
發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心籲市民停止食用會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。