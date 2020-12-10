兩款意大利芝麻油含可致癌環氧乙烷　食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）呼籲市民不要食用兩款意大利進口芝麻油，因為有關產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

涉事兩款芝麻油​產品名稱分別為Organic sesame oil及Organic toasted sesame oil，來源地意大利，品牌是Clearspring，每樽剩重500毫升，進口商Awesome Foods Limited，此日期前最佳，前者是2021年10月6日，後者為2021年10月9日。

食安中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。

初步調查發現進口商Awesome Foods Limited曾進口部分受影響產品，其已按食安中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線: 3956 9759。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心籲市民停止食用會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。