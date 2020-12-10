會計師公會入會須授權警方套指模　新主席促撤回

香港會計師公會早前決定，要求學生會員等申請成為正式會員時，必須授權同意警方套取指模查核，惟有關要求引起部分會計界人士不滿。會計師公會今（10日）舉行第48屆會員大會，互選出新任理事會會長及副會長，新任會長、被視為「改革派」的國衛會計師事務所總執行董事長鄭中正表示會立即跟進，調查事件來龍去脈並向會員交代，亦會諮詢法律意見，希望能合情、合理、合法地；又會與監管機構及警方溝通，盼能先撤回套取指模的要求。

鄭中正其後出席網上記者會，任內將推動10項重點工作，包括一人一票選會長，處理指摸事件，至於時間表方面，鄭中正表示感到焦急，形容是上任後的首要任務。鄭指會將相關的諮詢計劃書發送給會員，希望會員能提供意見。他又指選舉牽涉修例，認為立法會現時運作仍然緩慢，審議需時，故不能確定能否與2022年前落實一人一票選舉。他指會研究在立法工作的同時，作出其他安排會員一人一票選會長。

「香港會計手足工會」今午到會計師公會請願，要求公會考慮業界意見，撤回學生會員申請成為正式會員時，須授權警方向公會提供刑事犯罪紀錄，並同意警方套取指摸查核的要求。香港會計手足工會主席吳浩謙引述業界對有關安排有極多反對聲音，指雖然國際組織打擊清洗黑錢財務行動特別組織，早前曾建議加強核實刑事紀錄，惟並無要求套取指模查核，而其他已發展國家亦未見有類似安排。

他又指，公會可以姓名和身份證號碼查閱申請成為正式會員者的刑事紀錄，強調手指模並非必要，而且屬於個人私隱。他批評公會作出有關改動前並無諮詢會員意見，新增要求後亦無發聲明通知受影響人士。