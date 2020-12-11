政府疫下招聘二級私人秘書　工會指晉升快料競爭激烈

新冠肺炎疫情衝擊本港各行各業，失業率料將進一步下跌，政府工勢必爭崩頭，其中入職要求較低但晉升前景好的政府「二級私人秘書」職位，今(10日)起進行招聘，只需中學會考5科合格或文憑試考獲5科2級成績即可申請，起薪點為16,565元，頂薪可達31750元，如晉升至「高級私人助理」，頂薪點更高達89,845元。據悉，今次招聘空缺約170至200個。工會指因二級私人秘書晉升快，3年試用期後即可投考一級私人秘書，預計競爭相當激烈。

政府於1998年起停止招聘二級私人秘書，自2018年才開始恢復招聘。香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指，過去2年招聘的人手，仍未足以填補退休潮，故今年再招聘。他提到，去年有約8300人申請，最後只有約1000人獲得面試機會，預料今年競爭同樣激烈。梁續指，二級私人秘書晉升快，3年試用期過後，便可投考一級私人秘書，頂薪可至42,545元；而且秘書職系的晉升前景好，若能升至高級私人助理，其頂薪可達89,845元。他坦言，與文書主任相比，二級私人秘書的吸引力較大，相信會如往年一樣有多人申請。

梁又提到，過去很多申請者未能通過技能測試，以致失落面試機會。他提醒申請者宜事前熟習相關技巧，香港文書職系公務員總會亦開設課程，協助申請者備試；若申請者獲面試機會，可繼續參與工會另一個面試課程。政府秘書職系分為5個職級，目前編制約有1828人，最基層為「二級私人秘書」，有966人；「一級私人秘書」有713人；「高級秘書」有108人；協助政策局局長、常任秘書長及首長級官員的「私人助理」有35人；協助特首、司長及法官的「高級私人助理」有6人。