社福機構在疫下為獨居長者 提供免費上門式照顧服務

疫情下不少照顧服務暫停或局部開放，獨居長者生活更見困難。長者安居協會表示，早前展開「攜手抗疫･傳送平安」特別行動，向逾15萬名有需要長者，提供防疫物資、情緒輔導或照顧服務等，期間發現不少獨居長者因社區服務暫停而感無助，協會將開展「一線通管家易」慈善計劃，向有經濟困難的長者、長期病患者或殘疾人士，提供免費上門式照顧服務，期望可彌補社會服務的不足，現時主要惠及協會會員，未來會視乎計劃成效及資金等，考慮擴展至公眾。

協會行政總裁王虹虹指出，今年2月起展開有關特別行動，期間向775名長者提供到戶式服務，包括清潔、照顧及陪診等。她指出，傳統社區服務以中心為聚集點，一旦出現大型傳染病，不少服務會陷入癱瘓，相信透過遙距及到戶關顧混合式服務，有助彌補現有社會服務的不足之處。

70歲獨居長者李女士指出，她在疫情下身體狀況轉差，腳患漸趨嚴重、疼痛不已，不但「屈唔埋」，亦無法「擒高擒低」，做家務亦有困難。她指，本身透過社區機構，以較便宜的價錢接受家居清潔服務；惟近月服務暫停，只能自己「格硬嚟、做一陣抖一陣」，效果亦不太理想，感到徬徨無助。她指，疫情下幸獲協會提供2至3次服務，形容「清潔得好乾淨」，感到高興。

另外，近期不少社福機構難以進行賣旗等籌款活動，收入隨之大減。王虹虹指出，由於機構不受政府資助，疫情下仍須自負盈虧，「一路都覺得要自求多福」，早前曾嘗試以網上或其他遙距方法進行募捐，但仍未能彌補下跌的籌款額，坦言：「如無後續（捐款），有關慈善計劃可能要停頓。」她相信，本港仍有不少善心人士，在理解計劃的目標及成效後，願意捐款幫助弱勢社群，期望未來有關計劃可持續運作。