花灑濾芯即日變黑　毛巾包水龍頭自救

和明苑「黑水」事件導致人心惶惶，水務署處理事件進度緩慢，屋苑居民擔心引發安全隱患，指黑色沉澱物成分未明，最擔心小朋友飲用後出現問題，但因「黑水」未完全清除，只能各出奇招自救。

一家6口的張女士稱，食水浮現黑色微粒令人擔心，雖然沒有即刻購置大量蒸餾水，但慎防小朋友飲用太多「黑水」，亦購買食水過濾器求安心。她指最差的情況是一家人輪流洗澡後，花灑濾芯直接從白色變成黑色，最誇張時1日需要更換一次濾芯，近日亦勤加替換，又指沉澱物太多堵塞洗衣機去水位，更需要不時清理洗衣機，亦令人困擾。

張女士稱，從社交平台及致電管理處才得知情況，對水務署曾到屋苑驗水，但從未主動向居民交代屋苑食水情況表示憤怒。

居於和明苑約10年的陳先生指廚房水龍頭裝有濾水器，但早前經常積聚黑色沉澱物而頻繁清理，更有濾嘴因沉澱物堵塞而需要棄置。

陳起初以為只是自己的單位出現「黑水」問題，之後從網上得知不少住戶出現相同情況。他指食水出現黑色沉澱物情況，由本年6月開始，至8月尾開始嚴重。雖然陳先生家中水龍頭已經裝有濾水器，但他仍擔心用水質較差的食水煮飯會引致小朋友不適，故取用食水前會用毛巾包水龍頭後再開水，以盡量堵截沉澱物。