香格里拉酒店集團稱本月調整編制　工會料裁百人　

香港酒店工會昨（10日）晚於社交媒體Facebook傳出裁員決定，有指香格里拉酒店集團旗下酒店，包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店、及今旅酒店，會裁減約100名員工。當中九龍香格里拉營業部各職級共裁減11人。香港酒店工會主席徐考澧向東網表示，裁員昨日已經開始，涉及九龍香格里拉大酒店及今旅酒店，被裁人數約有10多人，職位分別有總經理，餐飲部主管及營業部人員。

徐考澧指，裁員行動會於今日（11日）繼續，因政府將宣布嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店，所以該集團將會以架構重組和抗疫為由而作出裁員決定。九龍香格里拉大酒店昨日傳出已裁員10多人的消息。

香港香格里拉酒店發言人稱，新冠疫情肆虐全球，對酒店業務帶來嚴重影響。儘管自疫情初期，酒店已採取一系列成本管理措施並削减可控制的成本，以减輕財務影響。但因疫情持續蔓延，令營商環境與旅遊業嚴重受壓，促使酒店進行架構重組並精簡部份團隊，從而提升運營效率。

經過全面業務評估後，公司不得已做出這艱難但必要的决定，爲持續應對不確定的經營環 境，香港酒店團隊會於本月調整人員編制。所有受影響的員工將獲得公平的薪酬補償，並在離職方案中獲得最適切的援助，包括就業諮詢和協助。