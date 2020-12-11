東方日報A1：麗晶花園淪淘大翻版　6座D室全民急撤

全港最大規模私人參建居屋屋苑、九龍灣麗晶花園6座大爆疫！香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨巡察後，更指6座排污喉管存安全隱患，狀似2003年沙士時期的淘大花園，認為麗晶花園6座已成「疫區」。當局決定該座D坐向住戶全數須撤離到檢疫中心隔離，截至昨晚7時，已有逾50居民被送往檢疫中心。消息指衞生防護中心昨在該座確診者單位的廁所喉管驗出新冠病毒，中心今將派員為所有D坐向單位大清洗。截至昨午該屋苑已有3座出現9宗確診及一宗初步確診，由於4座及18座單位均有人確診，衞生防護中心昨宣布第6座其他坐向居民及第4座E室、第18座D室居民均要接受強制檢測。

《東方日報》前晚揭發麗晶花園出現「淘大花園式」爆疫後，衞生部門即晚宣布第6座居民須強制檢測的措施，昨早更安排專家巡察。袁國勇與衞生防護中心官員等早上10時許到達麗晶花園，期間進入有確診個案的單位視察。袁指，麗晶花園的設計接近淘大花園，廁所、廚房及浴室去水位接駁同一個污水渠，部分不知是否有U型隔氣管，認為6座是疫區，對D單位居民有安全隱患，故要將居民遷到隔離營，直至渠務署及屋宇署視察後確定無礙，其餘6座居民亦要檢測，在本月20日再接受一次檢測，期間要戴口罩、減少外出及全部記下每日接觸人士。

他解釋，現時懷疑病毒傳播主因是經糞渠透過空氣「走番轉頭」，但仍要渠務署及屋宇署看清楚才可判定，不排除如同03年沙士淘大花園當年情況，但由於麗晶花園大廈屬單向式，天井沒有密封，較淘大花園的包圍封閉式危險性較低，故即使情況如同淘大花園，亦不會很嚴重，現階段亦不會排除其他傳播的可能性。

他提醒，全港市民若在廁所不論有否開啟抽氣扇時聞到臭味，應找專業人士檢查污水渠有否問題，而檢查完成前入廁所都要戴口罩，任何情況下都應開啟抽氣扇，增加空氣流動，又建議每次沖水時加點洗潔精或梘液才沖廁，若加漂白水沖廁會很快被稀釋，減低效果，而洗潔精或梘液則可破壞病毒脂肪膜，使用的效果較好。

至於是否要對6座所有居民實行禁足令，袁指不排除全部居民要禁足或檢疫，但禁足要考慮居民膳食等安排，亦等同要全部居民一日之內完成檢測，認為現階段做法已是最實際，並強調假如檢測中發現6座再有大量個案，就別無選擇必須全座居民撤走隔離檢疫。

第6座疑受到歌舞群組爆發牽連，前晚本有7宗確診，以及一宗初步確診個案，昨日個案已增至共10宗。與袁一同視察麗晶花園的衞生防護中心總監黃加慶透露，6座D室先是2樓單位的住戶發病，其後到3樓D室的住戶受感染，之後34樓和6樓住戶亦先後受感染。

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業觀察該座外牆期間發現，個別單位的坐廁反虹吸管，外露於外牆近一吋才接駁到通風管，有別於一般緊貼坐廁的安裝方法，並解釋此情況會令反虹吸管遠離坐廁「水封」，影響其氣壓及水量。當上層單位沖廁時就容易扯走下層單位坐廁內水封的水，一旦下層坐廁水封未滿，當中空隙就易令帶有病毒的空氣或水氣從糞渠侵入單位，「填唔滿水就形成直通空間，讓帶病毒的空氣或水氣有機會由室外走入室內。」他提議市民可於廁所關窗，當留意到有臭味傳出，宜盡快找專業人士檢查。

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