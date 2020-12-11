你要知：酒精殺菌衣服易「毀容」？ 必學不同物料消毒法

疫情再次爆發，每天回家第一件事必定是消毒雙手及衣物，不少人誤以為猛噴酒精就可以殺死所有病毒。但其實不同物料及表面結構都有不同的消毒方法，若用高濃度酒精消毒，有機會令衣物甩色，甚至「一撻撻」影響外觀。今次由理工大學紡織及服裝學系簡志偉教授為大家解構，幾種冬季衣物常見物料該如何消毒才最適當！

皮革類

冬天不少人喜歡穿皮褸，貪其保暖又防風。其實皮褸表面有一層油性物質，以保護其表皮。如果直接在皮革上噴酒精，會溶解其物質，導致皮褸起斑點、甩色，甚至「一撻撻」。簡建議，為皮褸這類較光滑的衣物消毒時，應使用稀釋的皂水，輕輕將其表面抹乾淨即可。

冷衫、大褸類

冷衫亦是冬季常出現的衣物之一，簡指使用蒸氣熨斗為其消毒最好。原因是衣物表面有大小不一的洞，噴灑酒精難以平均分布在表面。若使用蒸氣熨斗在衣服四周噴灑蒸氣，可靠高溫將細菌去除。如果家中沒有蒸氣熨斗，亦可以用清潔劑抹乾淨表面作消毒。

衞衣及羊羔毛(羊仔毛)類

簡稱，衞衣最好穿着後立即清洗，原因是衣物外面會沾着細菌及病毒，衣物內亦會沾到穿着時汗液，若放置數天才清洗，衣服就會變成細菌孳生的地方。至於羊羔毛表面的衣服，由於表面粗糙，穿着時汗液及細菌有機會藏於罅隙中，導致發霉，簡建議可用蒸氣熨斗高溫消毒。

簡表示選購冬季衣物時，可選擇防水防風的面料，可方便用濕紙巾或紙巾，抹走依附在衣物上的飛沫或水分，將所有細菌帶走。而膠質表面亦有同樣效果，其「跣水」特性，亦可減少衣服與飛沫及水分的接觸。

若曾到訪醫院、診所等疫情「高危地區」，回家後如何處理身上的衣物最好？簡建議入屋前，於空氣流通的位置，先用酒精消毒鞋底及清潔鞋面，入屋後亦不要立即除口罩，應先到洗手間清潔雙手及隨身物件後，再將脫下來的衣物按物料分別消毒。整個消毒的過程都戴住口罩，便可將風險降低。