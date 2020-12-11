Dr.東：寒風來襲無故流眼水　小心乾眼症發作

經常眼睛疲勞、有異物感，可能是患上乾眼症的徵兆。眼科專科醫生伍立祺表示，乾眼症是秋冬常見病症，由於秋冬季濕度低，加上寒風吹襲，加速淚水揮發，導致乾眼症。病徵輕微患者可自行購買人造淚水使用，如不見效則可能需求醫。

伍立祺稱，乾眼症成因分為兩種，包括淚水分泌少及淚水揮發快，較多患者屬於後者，即眼瞼周圍的瞼板腺功能障礙，令造出來的淚水油分黏稠度增加，導致腺管阻塞；或因長期集中用眼，致眨眼次數減少的人士，包括辦公室職員、長期使用手機人士等。至於淚水分泌少的群體則包括已過更年期的女性，及需要服用血清素、口服抗敏藥等人士。

患上乾眼症的人除了會眼熱、有異物感、眼睛疲勞外，亦可能會有暫時性視力模糊及流眼淚等症狀。伍解釋，乾眼症人士會突然流眼淚，是因為淚水揮發速度快，腦發出指示要求製造更多淚水，加上瞼板腺發炎，便會刺激眼睛流淚。他提醒，如眼白位置出現紅筋，可能是眼表面已輕微發炎，如置之不理，有可能會導致眼角膜表面磨損或發炎，對視力構成永久傷害。

治療方面，伍表示須視乎患者的乾眼症程度決定，如屬輕微乾眼症，患者可自行購買人造淚水使用，但要注意如購買了含類固醇的眼藥水，有可能會導致青光眼。他續稱，患者如使用人造淚水兩星期後仍未見改善，則有必要向醫生求診，醫生一般會處方消炎眼藥水，包括類固醇眼藥水，如再無好轉，或須轉而長期使用環孢素眼藥水。

另外，患者亦可考慮以手術改善乾眼症，針對製造淚水不足的情況可進行塞淚管手術，醫生會將矽膠製的「淚小管塞」放入淚管，讓淚液停留在眼眶中較長時間，而淚小管塞在完成「任務」後，可由醫生取出。

另一種手術是熱量脈動系統(LipiFlow)，用作治療瞼板腺功能障礙導致的乾眼症，LipiFlow以脈動推出油份，溶解堵塞瞼板腺的眼油，減少淚水揮發。

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