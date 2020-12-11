應對第4波疫情　保良局增派禦寒衣物為基層送暖

踏入冬季，疫情持續反覆，接近一年的疫情令本港經濟嚴重受創，不少基層家庭面對失業或開工不足，收入頓減，難以負擔日常食物開支。保良局自5月起推出「關愛無限 ‧ 共跨疫境」扶弱計劃，為低收入、失業及基層兒童提供食物包、熱餐或營養包，至今已可惠及超過10萬人次。另外，該局早前亦有推出中醫義診服務。近日疫情爆發第四波，保良局將延續計劃，除提供食物援助外，更增派時令湯包及禦寒衣物為基層送暖，亦邀請企業義工寫上心意卡，期望在「疫」境中為弱勢社群送上祝福和溫暖。

扶弱計劃受惠者分享 雪中送炭解燃眉之急

扶弱計劃推行至今，目前已可惠及超過10萬人次。63歲的周婆婆是其中一位受惠者，婆婆早年不幸患有卵巢癌，癌細胞擴散至肺部，惜身體對化療藥物出現排斥反應，醫生建議暫停療程，現時只看中醫紓緩身體不適。婆婆靠著傷殘津貼和子女家用過活，無奈子女受疫情影響而收入減少，日常開支已捉襟見肘，更遑論醫療開支。幸而周婆婆得到扶弱計劃的幫助，「感謝保良局提供免費熱餐，減輕日常飲食開支，省下來的錢可以用來看中醫。」

育有2名年幼子女的單親媽媽孫女士，需獨力照顧子女，無法長時間外出工作，一直只靠慈善機構捐贈的罐頭食物作日常食糧。「兒子皮膚疑因長期進食罐頭食物而導致敏感，幸好保良局在疫情期間免費提供熱餐，飯菜又有營養，讓我們一家能夠得到三餐溫飽，兒子的敏感情況亦得以好轉！」

疫情期間無間斷支援弱勢 增派時令湯包及禦寒衣物

疫情期間，保良局透過轄下服務單位，包括食物銀行「天朗膳糧坊」及幼兒服務單位、石硤尾社區服務中心等，向基層服務受眾派發食物包/營養包，補足基層家庭尤其小朋友基本營養需要；並透過轄下社區飯堂增加派發熱餐給有需要人士（包括長者、殘疾人士及失業人士等）。該局隨後又增加熱餐及食物券派發數量，當中包括透過屬校為合資格學生家庭提供食物援助，以及推出中醫義診服務，於保良局轄下4架流動中醫診所及設有3間綜合健康中心，於超過20個服務點為合資格人士提供義診。

為應對近日第四波疫情，保良局延續扶弱計劃，除提供食物援助之外，亦會增派時令湯包，以及冷帽、圍巾、羽絨等禦寒衣物，隨附企業義工寫滿祝福和打氣字句的心意卡，盼為基層及有需要人士在寒冬中果腹之餘，還能感受到一份窩心暖意！77歲獨居的羅婆婆分享︰「感謝保良局提供的免費熱餐，菜式迎合老人家的口味，而且又有營養。近日天氣轉冷，我亦多謝保良局同事關心我的近況，特別送來禦寒衣物，非常合心意！」

請即伸出援手 與弱勢社群共跨疫境

善長每捐款$350，就可以為一名低收入、失業及有需要人士提供為期一周的食物包/熱餐，或為一名基層兒童提供營養包，並增派時令湯包及禦寒衣物。扶弱計劃之行政費由保良局董事會贊助，所得善款一分一毫將全數直接支援受眾。

誠邀各界及企業參與支持 傳遞關愛送上窩心暖意

新一輪扶弱計劃除了讓弱勢社群得到飽足，亦希望可溫暖他們的心靈。保良局誠意邀請各界及企業填寫心意卡，透過字句傳遞正能量和表達關愛，與弱勢社群共度「疫」境。待疫情緩和後，企業更可參與義工活動聯同保良局走進社區，以行動繼續關愛弱勢社群。

查詢電話︰保良局籌募部 2277 8105