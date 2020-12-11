中歐經貿論壇取消　傳因與會者曾批華處理香港問題手法

由中國和歐盟商界領袖和前高級官員參與的一個非公開經貿論壇，原定上月底舉行，惟未能成事。美媒周四（10日）引述消息指，中方欲剔除部分在香港及新疆問題上、曾公開批評北京當局的與會者，但遭歐盟主辦單位拒絕，最終令論壇告吹。

該一年一度名為「中國-歐盟工商領袖和前高官對話」的經貿論壇，今年已是第4屆舉行。上一屆論壇於去年11月25至26日在北京舉行，今年會議原定以視像方式閉門進行，約40名來自歐洲與中國的企業行政總裁、前高層官員與學者參加，但論壇後來低調取消。

《華爾街日報》周四引述知情人士稱，會議主辦單位以往對與會者名單從未有爭議，但今年中方要求將個別與會者從名單中剔除，分別是歐洲議會對華關係代表團團長比蒂科費（Reinhard Butikofer），以及柏林墨卡托中國研究中心專家胡謐空（Mikko Huotari），原因是兩人曾批評北京當局處理香港及新疆維吾爾族問題的手法。

報道稱，歐盟主辦方歐洲工商聯會（Business Europe）拒絕中方的要求，導致活動取消，顯示歐盟對北京的立場日趨強硬。歐洲工商聯會發言人稱，對今年活動取消感到遺憾。至於中國協辦單位中國國際經濟交流中心一名官員則表示，該活動旨在促進國際經濟研究與貿易合作，但一些參與者似乎不符合活動的原則或目標。