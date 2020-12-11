麗晶花園喉管似淘大恐播疫　廁所協會：全港95%大廈設計類似

九龍灣麗晶花園6座出現多宗新冠確診，港大微生物學系講座教授袁國勇昨(10日)巡察後指，大廈的喉管設計狀似2003年沙士時期的淘大花園，存安全隱患。香港廁所協會副主席熊志權今早(11日)在電台節目表示，香港有95%的大廈污水渠，都採取類似麗晶花園的單管式設計，即是將廁所、浴缸等排水管接駁到同一條糞渠。

熊指出，今次麗晶花園其中一個安全隱患，在於廁所地台去水位，說不少人無留意地台去水位有一個U型隔氣，要經常注水以免乾涸，每星期最少要注水1公斤，否則住戶在室內開抽氣扇，容易令臭氣從去水位進入屋內。他提醒，因為有關渠管設在屋外，住戶最好關窗避免煙囪效應，如果隔氣內的氣閥日久失修都會有問題，須找合資格人士維修。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業則指，昨日視察過麗晶花園，從外面看大廈喉管狀況不太差，無太明顯滲漏，認為病毒透過喉管傳播的機會相對微，但不知道住戶有否改裝過坐廁的反虹吸氣喉。他又指，如果住戶將浴缸改為企缸，普遍不夠空間安裝U形隔氣喉，建議住戶開水測試，如果水去得很快，就有機會已經拆除隔氣喉。

何又指，雖然麗晶花園與淘大花園一樣採用單管式排污，將主糞渠及其他廢水渠接駁一起，但強調如果無破漏及有隔氣喉，亦同樣可以阻隔氣體。